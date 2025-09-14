«Ростов» — ЦСКА: хозяева в большинстве выигрывают после первого тайма

«Ростов» после первого тайма на своем поле обыгрывает ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте забил Константин Кучаев. Бывший полузащитник ЦСКА перехватил мяч после неудачной передачи голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

В конце первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник гостей Милан Гайич за удар локтем в область шеи игрока ростовчан.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.