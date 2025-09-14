«Ростов» — ЦСКА: хозяева в большинстве выигрывают после первого тайма
«Ростов» после первого тайма на своем поле обыгрывает ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ — 1:0.
Единственный гол на 7-й минуте забил Константин Кучаев. Бывший полузащитник ЦСКА перехватил мяч после неудачной передачи голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
В конце первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник гостей Милан Гайич за удар локтем в область шеи игрока ростовчан.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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15
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|- : -
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