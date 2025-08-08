«Чайка» арендовала полузащитника «Сочи» Топинку

Полузащитник «Сочи» Станислав Топинка будет выступать за «Чайку» на правах аренды до конца сезона-2025/26, сообщает южный клуб.

«Сочи» подписал 19-летнего Топинку 2 августа. До этого полузащитник играл в системе «Локомотива». В мае футболист дебютировал за основной состав железнодорожников в чемпионате России в матче последнего тура сезона-2024/25 против «Акрона».

«Чайка» набрала 5 очков в первых трех играх первой лиги сезона-2025/26 и занимает шестое место в турнирной таблице.

