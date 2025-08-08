Футбол
8 августа, 14:23

Источник: «Локомотив» отказался от предложения «Спартака» в 300 миллионов рублей за Самошникова

Алина Савинова

«Спартак» предложил «Локомотиву» 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро) плюс бонусы за защитника Илью Самошникова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что железнодорожники отказались от этого предложения, поскольку хотят получить за 27-летнего футболиста около 5 миллионов евро с учетом изменения лимита.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне защитник провел две игры.

После трех туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует с 9 баллами.

Илья Самошников

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Чемпионат
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
  • légionnaire

    просто прибавится новых граждан, лимит для других, чтобы не мешались

    08.08.2025

  • Игорь Малышев

    Спартак десятки миллионов за неготитят-ноунеймов в лёгкую отваливает. Просто, видимо, белые не так котируются в СМ.

    08.08.2025

  • Игорь Малышев

    Вот, собсна, лимит и заработал.

    08.08.2025

  • zg

    Многовато за "косого"!)))

    08.08.2025

  • Artorixus

    А что, Локо, в свете последних событий по поводу ужесточения лимита на легов, имеет право просить за Самоху и 5, и 7 лямов, а уж до кругленькой цифры и 10 лямов. Правда прасидь та ане могуть, да хто ж дасть. Акромя Зиниту и нема такиг.

    08.08.2025

  • oleg ves

    он же Сам Ошников, а вы 5лямов зажали

    08.08.2025

  • Железный дорожник

    Как говорил незабвенный Вадим Валентиныч ... вам

    08.08.2025

  • zg

    Вот он лимит животворящий!Самошников и 5 лямов,они бы никогда не стояли рядом!

    08.08.2025

  • Ю.Ю.

    Отмечается, что железнодорожники отказались от этого предложения... ------------------------------------------------------------------------------ Уверен, ни у кого нет сомнений, что это Газпром подсуетился.

    08.08.2025

  • hattabych

    Пока лечился, Сильянов подрос.

    08.08.2025

  • ровнов

    С учётом изменения лимита, Зенит вздрогнул.

    08.08.2025

  • hattabych

    Речь не по неделю, а про год, как минимум.

    08.08.2025

  • AnTaras

    Ну да, ну да, в спартаке то, каждую копейку берегут:grinning:

    08.08.2025

  • Фирсыч

    Только они? Дегтярёв неделю назад сказал, что со следующего сезона лимит на гастрабайтеров ужесточится.

    08.08.2025

  • Фирсыч

    В прошлом сезоне был твёрдым игроком основы, пока травму не получил.

    08.08.2025

  • hattabych

    Парню 27 лет, скоро карьера на закат пойдет, а он и не играл толком. Просидит на заменах, пока нужен никому не станет.

    08.08.2025

  • vlad654

    Эт точно))

    08.08.2025

  • hattabych

    Боссы Локомотива что-то знали.

    08.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Для болота берегут, скорее всего. Там денег не считают )

    08.08.2025

