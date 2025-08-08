Источник: «Локомотив» отказался от предложения «Спартака» в 300 миллионов рублей за Самошникова

«Спартак» предложил «Локомотиву» 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро) плюс бонусы за защитника Илью Самошникова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что железнодорожники отказались от этого предложения, поскольку хотят получить за 27-летнего футболиста около 5 миллионов евро с учетом изменения лимита.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне защитник провел две игры.

После трех туров РПЛ «Спартак» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует с 9 баллами.

