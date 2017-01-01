Миланов начал с ЦСКА переговоры о новом контракте

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов сообщил, что начал переговоры с клубом о продлении своего контракта. В этом сезоне болгарин провел в составе армейцев 23 матча, в которых забил три мяча.
- Мой контракт с ЦСКА заканчивается через 1,5 года, - приводит Novsport слова Миланова. - Пока я останусь там. На самом деле, мной интересуются другие клубы, но у меня есть желание остаться в ЦСКА. Мы начали переговоры о новом контракте. Мое желание и клуба совпадает, так что посмотрим.
Parasenok
Миланов - это как король эстрады Филя Киркоров ) Зы - модеры, ещё раз сотрёте, пожалуюсь Папе !!!
17:07
armi
Поддерживаю: Георги отдавался в матчах полностью, у него то что называется "глаз горел"!!!!! Надеюсь на результативное продолжение!!!!!!!!!
16:31
kino
Я низко кланеюсь Георгию за этот сезон ТЫ БЫЛ ЛУЧШИЙ!!!! И цска он очень нужен.
15:51