Миланов начал с ЦСКА переговоры о новом контракте

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов сообщил, что начал переговоры с клубом о продлении своего контракта. В этом сезоне болгарин провел в составе армейцев 23 матча, в которых забил три мяча.

- Мой контракт с ЦСКА заканчивается через 1,5 года, - приводит Novsport слова Миланова. - Пока я останусь там. На самом деле, мной интересуются другие клубы, но у меня есть желание остаться в ЦСКА. Мы начали переговоры о новом контракте. Мое желание и клуба совпадает, так что посмотрим.