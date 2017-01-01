15:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миланов начал с ЦСКА переговоры о новом контракте

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов сообщил, что начал переговоры с клубом о продлении своего контракта. В этом сезоне болгарин провел в составе армейцев 23 матча, в которых забил три мяча.

- Мой контракт с ЦСКА заканчивается через 1,5 года, - приводит Novsport слова Миланова. - Пока я останусь там. На самом деле, мной интересуются другие клубы, но у меня есть желание остаться в ЦСКА. Мы начали переговоры о новом контракте. Мое желание и клуба совпадает, так что посмотрим.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Parasenok

Миланов - это как король эстрады Филя Киркоров ) Зы - модеры, ещё раз сотрёте, пожалуюсь Папе !!!

17:07

armi

Поддерживаю: Георги отдавался в матчах полностью, у него то что называется "глаз горел"!!!!! Надеюсь на результативное продолжение!!!!!!!!!

16:31

kino

Я низко кланеюсь Георгию за этот сезон ТЫ БЫЛ ЛУЧШИЙ!!!! И цска он очень нужен.

15:51

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