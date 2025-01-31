Миладинович считет, что зимние сборы можно проводить в Сочи

Защитник «Тобола» Иван Миладинович заявил, что в Сочи и других российских городах если условия для проведения зимних сборов.

— Российские клубы тоже прилетели на сборы в Турцию. А реально провести их в Сочи, Краснодаре, Махачкале?

— Считаю, что есть возможность. Но суть сборов в Турции в том, что здесь больше команд для товарищеских матчей. Это единственная причина. А так инфраструктура, погода в Сочи позволяют проводить там сборы.

— Скучаете по «Сочи»? Переписываетесь с кем-то из команды?

— Конечно. Состав кардинально изменился, мало кто остался из тех пацанов, с которыми играл. Но иногда общаемся с руководством, переписываемся с футболистами. Я слежу за «Сочи», смотрю каждую игру, болею. Считаю, что они должны быть в премьер-лиге и, надеюсь, скоро туда вернутся.

— Если «Сочи» в этом сезоне не выйдет в РПЛ, как считаете, может ли господин Ротенберг немного охладеть к проекту?

— Не знаю. Надеюсь, в этом году они выйдут в РПЛ. У «Сочи» есть приличный состав и хорошие шансы. Да, они на четвертом месте, но отрыв от лидера не такой большой. Так что шанс точно остается, — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Миладинович выступал за «Сочи» и «Пари НН».