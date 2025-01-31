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Миладинович считет, что зимние сборы можно проводить в Сочи

Камила Абдурахманова
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Защитник «Тобола» Иван Миладинович заявил, что в Сочи и других российских городах если условия для проведения зимних сборов.

— Российские клубы тоже прилетели на сборы в Турцию. А реально провести их в Сочи, Краснодаре, Махачкале?

— Считаю, что есть возможность. Но суть сборов в Турции в том, что здесь больше команд для товарищеских матчей. Это единственная причина. А так инфраструктура, погода в Сочи позволяют проводить там сборы.

— Скучаете по «Сочи»? Переписываетесь с кем-то из команды?

— Конечно. Состав кардинально изменился, мало кто остался из тех пацанов, с которыми играл. Но иногда общаемся с руководством, переписываемся с футболистами. Я слежу за «Сочи», смотрю каждую игру, болею. Считаю, что они должны быть в премьер-лиге и, надеюсь, скоро туда вернутся.

— Если «Сочи» в этом сезоне не выйдет в РПЛ, как считаете, может ли господин Ротенберг немного охладеть к проекту?

— Не знаю. Надеюсь, в этом году они выйдут в РПЛ. У «Сочи» есть приличный состав и хорошие шансы. Да, они на четвертом месте, но отрыв от лидера не такой большой. Так что шанс точно остается, — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

Миладинович выступал за «Сочи» и «Пари НН».

Источник: «РБ Спорт»
Иван Миладинович
Футбол
ФК Сочи
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Миладинович заявил, что чемпионат Казахстана сильнее ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Локомотив

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

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 8
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