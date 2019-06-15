Михаил Вартапетов: "Рассказов, Глушаков и остальные готовы начать сбор в общей группе"

Глава медицинского штаба "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал состояние травмированных футболистов перед сбором.

– Все по стандарту. Надеюсь, что все будут в порядке. По предварительной информации, проблем никаких нет у футболистов. Сейчас пройдем обследование, посмотрим. Сегодня должны быть все, за исключением сборников Джикии и Зобнина, они присоединятся к команде 20-го. Просто по времени ребята разбиты, чтобы столпотворения не было. Здесь уже Луиз Адриану, Джано, сейчас будут подъезжать остальные.

– Тигиев тоже будет?

– Обследование пройдут все футболисты, которые принадлежат "Спартаку".

– Во время матчей сборной переживали сильно? Джикия там валялся несколько раз…

– Конечно. во время матчей любых сборных мы сильно переживаем. Стараемся следить за всеми сборниками. Но все обошлось, слава богу. Нам сразу поступила информация от медицинского штаба сборной, что ничего не случилось.

– Рассказов восстановился? Ребров, Селихов, Глушаков?

– Коля восстановился, должен начать в общей группе тренироваться с первого дня сбора. Реброву нужно несколько дней индивидуальных занятий и он тоже будет готов. Все ребята, которые у нас выходят на тренировочный процесс, готовы тренироваться полноценно. В том числе и Глушаков. (Александр Рогулев)