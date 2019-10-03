Медведев рассказал, почему не играет Малком

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему не играет нападающий петербуржцев Малком.

— Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал, — сказал Медведев в интервью ТАСС. — Травма называется «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра». Это медицинский термин, а если говорить простым языком — это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру игрока.

10 августа 22-летний бразилец получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

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