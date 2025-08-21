Медведев — о возможном уходе Семака из «Зенита»: «Спекуляции начинают докучать»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Сергея Семака.

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

«Зенит» после пяти туров занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 6 очков. В следующем туре петербуржцы сыграют 23 августа с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.15 по московскому времени.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 49-летнего тренера питерская команда шесть раз выигрывала РПЛ, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз — победителем Суперкубка страны. В прошлом сезоне «Зенит» занял второе место в РПЛ.