Матиас Норманн: «Ростов» был умнее «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн после победы в гостевом матче 19-го тура РПЛ над «Спартаком» (4:1) сказал, что его команда сыграла умнее соперника.

— Фантастический результат, — сказал Норманн. — Думаю, мы были умнее «Спартака». Мы хорошо защищались, форварды хорошо убегали в атаку. Интерес из Англии? Сейчас у меня месяц отпуска, пока думаю только об этом. Что касается ухода фанатов, то наши болельщики остались. Хотя, конечно, всегда приятно играть при полных трибунах, когда все кричат. На мой взгляд, это немного неправильно. (Дмитрий Гирин)

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