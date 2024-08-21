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Сегодня, 20:03

Матч «Факел» — «Оренбург» в Воронеже пройдет со зрителями

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Болельщики «Факела».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Встреча 6-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Оренбургом» пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба воронежского клуба в Telegram-канале.

Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

После 5 матчей «Факел» располагается на 16-м месте в таблице с 1 очком. «Оренбург» занимает 12-ю строчку, имея в активе 5 баллов.

Ранее игра 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (0:3) была перенесена в Москву по соображениям безопасности.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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ЦСКА

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Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

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