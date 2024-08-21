Матч «Факел» — «Оренбург» в Воронеже пройдет со зрителями

Встреча 6-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Оренбургом» пройдет со зрителями, сообщает пресс-служба воронежского клуба в Telegram-канале.

Матч состоится в субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

После 5 матчей «Факел» располагается на 16-м месте в таблице с 1 очком. «Оренбург» занимает 12-ю строчку, имея в активе 5 баллов.

Ранее игра 5-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» (0:3) была перенесена в Москву по соображениям безопасности.