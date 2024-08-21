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Фаринья: «Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере»

Виктория Кравченко
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Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился мнением о голе в ворота «Зенита» (1:1) в матче 5-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Я защитник, и первым делом я должен защищаться, но, когда возникают стандартные положения, мой рост может помочь. Спасибо Господу, что он мне дал возможность забить второй гол. Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере», — цитирует Фаринью Metaratings.ru.

Фаринья выступает за «Химки» с июля 2024 года после перехода из панамского «Индепедьенте». В активе 22-летнего защитника 2 гола в 4 официальных матчах за подмосковный клуб.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
Фаринья
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
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