Фаринья: «Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере»

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился мнением о голе в ворота «Зенита» (1:1) в матче 5-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Я защитник, и первым делом я должен защищаться, но, когда возникают стандартные положения, мой рост может помочь. Спасибо Господу, что он мне дал возможность забить второй гол. Гол в ворота «Зенита» — один из главных моментов в моей карьере», — цитирует Фаринью Metaratings.ru.

Фаринья выступает за «Химки» с июля 2024 года после перехода из панамского «Индепедьенте». В активе 22-летнего защитника 2 гола в 4 официальных матчах за подмосковный клуб.