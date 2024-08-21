Аршавин считает, что Андреева могут уволить из «Оренбурга» за высказывания
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.
— Вас удивило то, как заговорил Дмитрий Андреев?
— Да. Я ему позвонил. Поддержал, спросил, как ему живется.
— Вы же понимаете, что будет дисквалификация.
— Дисквалификация — это ерунда. Это вообще ерунда. Честно говоря, думаю, что его могут и уволить.
— Почему?
— За такие жесткие высказывания, — цитирует Аршавина «РБ Спорт».
43-летний Андреев работает спортивным директором «Оренбурга» с лета 2019 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
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|12
|
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|1
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|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
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|9
|
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|2
|2
|1
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|8
|
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|2
|1
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|
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|2
|1
|2
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|
9
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|2
|0
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|6
|
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|1
|2
|2
|6-8
|5
|
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|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
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|5
|1
|2
|2
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|5
|
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|1
|1
|3
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|4
|
14
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|1
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|4
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|3
|
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|3
|
16
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|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
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|
ЦСКА – Акрон
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|24.08
|17:30
|
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|24.08
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|
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|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
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|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
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|25.08
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|
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Зенит
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|П
|
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|
|
Алексей Батраков
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|4
|
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Бителло
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|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
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|0
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