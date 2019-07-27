Маркус Берг: "Пока привыкаю к стилю "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг после победы над "Сочи" (3:0) в матче 3-го тура РПЛ поделился впечатлениями о переходе в новый клуб, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мне очень понравился и стадион, и болельщики, – поделился впечатлениями Берг. – Мы провели замечательный матч, победили 3:0. Все замечательно. Наверное, было бы еще лучше, если бы я забил гол, но мне не повезло. В этом плане мне нужно дорабатывать. Но я счастлив и благодарен судьбе за то, что играю в таком клубе. Я понимаю, что мне нужно больше времени, чтобы сработаться с партнерами, наладить связи в команде.

– Какие были мысли, когда вы попали в перекладину?

– Я был расстроен, но несильно, потому что к тому моменту мы вели 3:0. В следующих матчах, я уверен, у меня будут еще моменты, и я постараюсь их реализовать.

– Сравните ваши прошлые команды по стилю игры и по подбору футболистов.

– Я еще не так долго нахожусь в "Краснодаре", чтобы сравнивать, и пока не очень хорошо знаю российский чемпионат. Но все, что я уже видел, говорит о силе Российской премьер-лиге, все команды сильны, и их невозможно просто обыграть на классе. Нужно хорошо настраиваться на игры. У нас следующая неделя сложная, предстоит встреча с "Зенитом".

– Насколько для вас удобно входить в игру, когда ваша команда выигрывает 2:0 или 3:0?

– Я люблю выходить в самом начале и помогать своей команды с первой минуты. Но в любом случае, я стараюсь принести команде максимальную пользу. Я понимаю, что у меня ситуация такая, когда я не могу выходить с первых минут, потому что я всего 2 недели в команде, и мне еще предстоит наладить связи с партнерами, потренироваться, чтобы привыкнуть к стилю игры. Но я испытываю фантастическое чувство, и я вышел на замену великолепно. Надеюсь, сделал свой вклад в победу. (Екатерина Потапова)

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