Маньяков — о спартаковце Денисове: «Крайний защитник — не его позиция. Он всю жизнь играл опорного хава. Классическая «собака»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем клиенте — защитнике «Спартаке» Данииле Денисове.

— Стремительный прогресс Денисова в этом сезоне — приятный сюрприз?

— Нет. Парень не только дисциплинированный, трудолюбивый, но и цельный. С характером! Вот после Суперкубка с легкой руки Ильи Казакова родился мем: «Денисов закрыл Клаудиньо». Народ вовсю иронизировал, а для Дани шутки и нахлынувшее внимание стали испытанием. Ничего, справился. Даже завел телеграм-канал, где иронично на эту тему высказался.

— Крайний защитник — это же не позиция Денисова?

— Да, всю жизнь играл опорного хава. Классическая «собака», шестой номер. Но в «Спартаке» в центре поля сейчас перебор футболистов, и Абаскаль перевел Даню на правый фланг обороны. Там смотрится гармонично, прибавляет на глазах.