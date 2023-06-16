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Максим Боков: «Сейчас все в ЦСКА как дома, но без раскидывания носков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков рассказал, за счет чего армейский клуб может навязать сине-бело-голубым борьбу за титул.

«Начнем с того, что ЦСКА в этом сезоне уже обыграл «Зенит» в матче второго круга РПЛ (0:1). И тут я не вижу какой-то сенсации. Эта была победа по делу. Что бы ни говорили зенитовцы, при всем к ним уважении. И таких игр нужно больше, просто более сосредоточенно играть. У «Зенита» состав мощнее, там больше опытных игроков, многие из которых сидят на скамейке и ждут своего шанса. У ЦСКА зато больше молодых, они тоже ждут своего шанса. В этом разница. Ее можно преодолеть качеством игры, стабильностью выступлений», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Также он отметил важные изменения, произошедшие в ЦСКА с приходом тренера Владимира Федотова.

«Над отметить тренера Владимира Федотова, который привнес в команду что-то свое, семейную атмосферу, сплотил игроков. Сейчас создается впечатление, что все в ЦСКА как у себя дома. Но без раскидывания носков в разные стороны, а со всем уважением к своему дому. Этим славился армейский клуб в прежние времена, в этом залог его успехов», — сказал Боков.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл FONBET Кубок России.

Источник: РБ Спорт
Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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