Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в интервью "СЭ" рассказал о сложных взаимоотношениях с бывшим главным тренером питерской команды Роберто Манчини.

Манчини возглавлял "Зенит" в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла пятое место с 53 очками.

– Доверие со стороны Манчини? Нет. Когда я перешел, у нас не было даже разговора – просто поздоровались на тренировке и все, для меня это было странно.

– Он использовал вас на чужой позиции?

– Смотрите, я перешел, тренируюсь с командой 10 дней, действую в центральной зоне с Паредесом, меня наигрывают на матч с "Амкаром". И в день игры ко мне подходит Манчини и говорит, что я выхожу левым полузащитником. Я говорю – левый полузащитник? А какая у нас схема будет? – "Играем 4-4-2. Ты когда-нибудь играл слева?" – Я могу вам сказать, что никогда не играл слева в полузащите, так же, как и в воротах, хотя однажды по юношам я как-то был вратарем. Если вы говорите, что я сегодня должен сыграть, готов выйти где угодно, но вы поймите – я не смогу быть левым полузащитником, я не Усэйн Болт, чтобы работать на таких скоростях, как фланговые игроки.

В итоге я вышел слева, мы играли 4-4-2, и это было безумие. Я не знал, что делать, и Манчини был мной недоволен. Мне неизвестно, почему было принято такое решение, но он тренер, он так решил – может, хотел обмануть "Амкар" этим, – сказал Оздоев. (Егор Бычков)

В текущем сезоне Оздоев провел 21 матч в составе "Зенита", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Полное интервью с Оздоевым читайте – здесь