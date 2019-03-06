Ломовицкий и Игнатов не сыграют с "Уралом"

Игроки "Спартака" Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участия в матче 19-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает официальный Твиттер клуба. У первого ушиб стопы, у второго – спазм мышцы бедра. Было принято решение оставить футболистов на базе в Тарасовке, где они будут тренироваться индивидуально.

"Спартак" уже прилетел в Екатеринбург и заселился в гостиницу.

Матч "Урал" - "Спартак" состоится 7 марта, начало - в 17.00 по московскому времени.

В ней не смогут принять участия Саша Ломовицкий и Миша Игнатов. У первого ушиб стопы, у второго – спазм мышцы бедра. Было принято решение оставить игроков в Тарасовке, где они будут тренироваться индивидуально.



🔴⚪️✊🏻 Ждём ребят в строю как можно скорее!#Спартак #УралСпартак – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 марта 2019 г.

"Урал" - "Спартак": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 7 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.00 (время московское)