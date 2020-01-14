«Локомотив» ведет переговоры с «Кельном» по поводу Хеведеса. Кикнадзе подтвердил этот факт

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не исключает, что защитник команды Бенедикт Хеведес может перейти в «Кельн».

— Это правда, мы ведем переговоры с «Кельном», но пока ничего не можем об этом рассказать, — цитирует Sport1.de Кикнадзе. — Мы хотим найти хорошее решение как для игрока, а так и для клуба.

Как сообщалось ранее, немецкий клуб готов арендовать 31-летнего защитника. Однако пока клубы не достигли соглашения. Также для осуществления перехода Хеведесу нужно будет согласиться на понижение зарплаты.

Футболист выступает за «Локомотив» с 2018 года. В нынешнем сезоне немец провел 15 матчей в РПЛ и получил 1 желтую карточку. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года. Хеведес зарабатывает в «Локо» более 3 миллионов евро за сезон.