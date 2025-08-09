«Локомотив» — «Спартак»: команды обменялись голами

«Спартак» и «Локомотив» обменялись голами в матче 4-го тура РПЛ против — 2:3.

На 78-й минуте с пенальти отличился Эсекьель Барко.

Спустя минуту Алексей Батраков снова вывел хозяев вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.