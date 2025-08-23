«Локомотив» — «Ростов»: Воробьев забил второй гол железнодорожников

«Локомотив» забил второй мяч в ворота «Ростова» в матче 6-го тура чемпионата России — 2:0.

На 20-й минуте отличился форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев. Ему ассистировал Алексей Батраков, который забил первый гол в этом матче.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».