Биджиев остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»: «Надоело это обсуждать»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев ответил на вопрос о том, чего команде не хватило в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 4:0.

«Чего не хватило «Динамо»? Не хватило попасть под ВАР. Я считаю, что момент, когда смотрели ВАР, стал поворотным в матче. Да, может быть, там была какая-то ошибка, но в таком случае, если вы используете ВАР в одну сторону, смотрите и в другую. На самом деле мне уже надоело это обсуждать. «Зенит» классная команда, быстрая. То, что мы планировали, у нас получалось только эпизодами. По настрою и самоотдаче своими ребятами доволен, но были ошибки», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 5 очками располагается на 13-й строчке.