«Локомотив» — «Ростов»: Батраков забил головой на 7-й минуте

«Локомотив» вышел вперед в матче 6-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 7-й минуте полузащитник железнодорожников Алексей Батраков с передачи Зелимхана Бакаева головой направил мяч в ворота ростовчан. Это седьмой гол 20-летнего Батракова в нынешнем сезоне РПЛ и третий, который он забил головой.

Встреча проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».