Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» показал тренировку команды на сборах в Австрии

07:54
Теги:

Пресс-служба «Локомотива» показала, как проходит тренировка команды на сборах в Австрии.

«Провели двусторонку: красные сыграли против зеленых», — говорится в сообщении.

Сбор пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня. На нем «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: поцелуй для Аршавина, начало датской сказки и скандал из-за вратаря сборной
Как привлечь богатство в день летнего солнцестояния 21 июня
Представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому певицы
Митингующие в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы