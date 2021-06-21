«Локомотив» показал тренировку команды на сборах в Австрии
07:54
Пресс-служба «Локомотива» показала, как проходит тренировка команды на сборах в Австрии.
«Провели двусторонку: красные сыграли против зеленых», — говорится в сообщении.
Сбор пройдет в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня. На нем «Локомотив» планирует сыграть товарищеские матчи с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня). Игры состоятся в городе Филлах.
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