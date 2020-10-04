«Локомотив» обыграл «Химки», за подмосковный клуб дебютировали Глушаков и Мирзов

«Локомотив» в домашнем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Химки» — 2:1.

В составе хозяев отличились Виталий Лисакович (первый гол за «Локомотив») и Владислав Игнатьев, у гостей забил Кирилл Боженов.

Первый матч за «Химки» провели полузащитники Денис Глушаков, присоединившийся к команде на правах свободного агента, и Резиуан Мирзов, перешедший на правах аренды из «Спартака».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы, на счету железнодорожников 18 очков. «Химки» остаются на 14-м месте с 6 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Химки» — 2:1 (1:0)

Голы: Лисакович, 25 (1:0). Боженов, 46 (1:1). Игнатьев, 55 (2:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Куликов, 36), Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук (Рыбчинский, 90), Магкеев, Эдер, Лисакович (Жемалетдинов, 80).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Мирзов, 65), Куат (Глушаков, 47), Трошечкин, Липовой (Конате, 64), Боженов, Дядюн (Алиев, 87).

Предупреждения: Данилкин, 9. Гапон, 45+1. Глушаков, 90+3. Тихий, 90+3.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

4 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».