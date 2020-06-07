«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в контрольном матче — 1:1. Видеотрансляция встречи не велась по просьбе железнодорожников. Счет открыл в начале второго тайма форвард бело-голубых Кирилл Панченко. Ответный мяч железнодорожники провели на 78-й минуте — Владимир Рыков срезал мяч в свои ворота. В первом тайме Алексей Миранчук не реализовал пенальти.

Игра стала первой для нового главного тренера «Локо» Марко Николича, однако он не мог присутствовать на игре из-за обязательного двухнедельного карантина.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Локомотив» проведет первую официальную игру 21 июня дома против «Оренбурга», «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Краснодаром».

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Динамо» — 1:1 (0:0)

Голы: Рыков, 47 — в свои ворота (1:0). Панченко, 50 (1:1).

Нереализованный пенальти: Миранчук, 31 (мимо)

«Локомотив», стартовый состав: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жоау Мариу, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Магкеев.

«Динамо», стартовый состав: Шунин, Рауш, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Соснин, Каборе, Шиманьски, Школик, Данилин, Панченко.