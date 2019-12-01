«Локомотив» дома проиграл «Динамо»

«Локомотив» на своем поле в матче 18-го тура чемпионата России уступил «Динамо» (1:2). В составе бело-голубых дубль оформил Максимилиан Филипп, у железнодорожников гол на счету Алексея Миранчука. Отметим, что игра первого круга в Петровском парке также завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Локомотив» (34 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» (24) обошло «Спартак» и «Уфу» и поднялось на шестую строчку. Для бело-голубых эта победа стала третьей подряд и четвертой в последних шести встречах (еще две ничьих) при новом главном тренере Кирилле Новикове.

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18-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 23 (0:1). Миранчук, 38 — с пенальти (1:1). Филипп, 49 — с пенальти (1:2).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Миранчук, Мурило, Крыховяк, Куликов (Тугарев, 57), Коломейцев (Эдер, 65), Смолов.

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов, Кардозу (Нжи, 62), Нойштедтер, Юсупов, Филипп (Каборе, 88), Рауш, Игбун (Шуньич, 73).

Предупреждения: Игнатьев, 48. Крыховяк, 75. Чорлука, 90+3. Шунин, 90+3.

Судьи: Карасев. Еремин, Мосякин (все — Москва).

1 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

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