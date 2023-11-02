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Литвинов поделился воспоминаниями о матче с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, ныне выступающий за «Сочи», поделился воспоминаниями о матче с «Челси» (0:4) на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Пересекался ли с великими футболистами, попав в заявку на Лигу чемпионов? Да, с «Челси». Очень значимый момент, до сих пор фото в телефоне храню: заявка на ЛЧ, в запасе Литвинов. Значит, я там был! Сфотографировался ли с кем-нибудь? Испугался. Кто-то майками поменялся, да и я хотел, но страшновато. И видеть-то вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, — уже огромные эмоции. Особенно испугался одного центрального защитника. Зуму? Да! Как я, только в три раза крупнее, такой здоровый шкаф. Ну куда мне», — приводит слова Литвинова Sport24.

Литвинов попал в заявку на домашнюю игру с «Челси» 28 октября 2020 года, однако не вышел на поле. Матч завершился со счетом 0:4.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592308-litvinov-o-matche-s-chelsi-strashnovato-bylo-menyatsya-maykami-osobenno-ispugalsya-zuma-v-3-raza-krupneye-menya
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Челси
Вячеслав Литвинов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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 - : -
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Сочи – Динамо
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