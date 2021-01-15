Лесовой дал совет юным футболистам: «Бояться надо того, кто тренирует один удар сто раз»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, что нужно футболисту для улучшения дриблинга.

— Что ты посоветуешь юным футболистам, которые хотели бы уметь так же ловко обводить соперников, как ты?

— Многое зависит от природных данных. Я, например, видел, что у меня получается обводить, и работал над совершенствованием, сам придумывал себе упражнения. Те же обводки фишек или деревьев. А если у тебя сильная сторона, скажем, удар или передача, то сосредоточься на этом, не забывая, конечно, и о других компонентах. Слышал такое выражение: «Бояться надо не того, кто тренирует сто различных ударов, каждый по одному разу, а того, кто тренирует один удар сто раз». Я придерживаюсь того же мнения.

В сезоне-2020/21 Лесовой провел 19 матчей, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.

(Константин Алексеев)

«Ложноположительный тест сорвал дебют за сборную, но год все равно был лучшим для меня». Лесовой — о «Динамо», Шварце и Черчесове