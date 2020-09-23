L'Equipe: «Спартак» начал переговоры по трансферу полузащитника «Нанта»

«Спартак» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре, сообщает L'Equipe.

— Это правда, мы ведем переговоры, — приводит издание слова президента «Нанта» Вальдемара Кита.

Сообщается, что французский клуб готов отпустить 26-летнего опорного хавбека за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Туре принял участие в двух матчах «Нанта», проведя в общей сложности 66 минут на поле и заработав одну желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.