Ларин — о словах Федорищева в адрес Осинькина: «Он входит в тройку лучших тренеров России»

Советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о главном тренере «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Буду защищать Игоря Витальевича всегда, потому что это супер классный специалист. Я не могу оценить слова губернатора, были ли они направлены в сторону главного тренера, либо кого-то еще. Единственное, что могу сказать, что Осинькин входит в топ-3 лучших тренеров России. Он заслужил лучшего отношения к себе со всех сторон, от любого человека, участвующего в футбольных процессах в нашей стране», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о сотрудничестве с Осинькиным следующей фразой: «А как работать с человеком, который не выполняет задачи?».

После 16 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Дарик Агаларов