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Сегодня, 10:24

Ларин — о словах Федорищева в адрес Осинькина: «Он входит в тройку лучших тренеров России»

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Советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о главном тренере «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Буду защищать Игоря Витальевича всегда, потому что это супер классный специалист. Я не могу оценить слова губернатора, были ли они направлены в сторону главного тренера, либо кого-то еще. Единственное, что могу сказать, что Осинькин входит в топ-3 лучших тренеров России. Он заслужил лучшего отношения к себе со всех сторон, от любого человека, участвующего в футбольных процессах в нашей стране», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о сотрудничестве с Осинькиным следующей фразой: «А как работать с человеком, который не выполняет задачи?».

После 16 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Дарик Агаларов

ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
Николай Ларин
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«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

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 11 1 3
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