Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе
12:19
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха, сообщает Twitter казанцев.
Он оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.
Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 8, 2020
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Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.
Гордимся тобой ? pic.twitter.com/6FxGHxmeKI