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Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе

12:19
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram.
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram.
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха, сообщает Twitter казанцев.

Он оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.

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