Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.

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Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.

Гордимся тобой ? pic.twitter.com/6FxGHxmeKI