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Сегодня, 13:45

Кузьмичев прокомментировал возможное увольнение Горлова с поста главного тренера «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-директор футбольной академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможное увольнение Артема Горлова с поста главного тренера «Пари НН».

«Для меня изначально решение пригласить Горлова в «Пари НН» было неоднозначным. Я знаком с его карьерой еще со времен, когда он начинал вместе с Комбаровым. С первых дней его работа меня не впечатлила. Был удивлен, когда его пригласили в «Пари НН». Сейчас не знаю, как быть клубу. Если у них есть кандидат, в котором они уверены, тогда стоит поменять Горлова. Смысла не вижу, если придет такой же тренер, который хочет себя попробовать в РПЛ. Как оцениваю работу Горлова? Первая игра после паузы у нижегородцев была с «Зенитом». Бросилось в глаза то, что команда вышла без большого желания зацепиться, побороться. При Галактионове было видно, что ребята старались до последней минуты, даже если что-то не получалось. В Санкт-Петербурге, футболисты вышли сдаться на милость победителю, кроме Тимура Сулейманова. Не вижу у команды Горлова какой-то структурной игры, отдачи, самоотверженности. Видна разница между «Пари НН» Галактионова и Горлова», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После 20 туров «Пари НН» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-esli-u-pari-nn-est-trener-v-kotorom-oni-uvereny-togda-stoit-pomenyat-gorlova/
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Владимир Кузьмичев
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Артем Горлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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