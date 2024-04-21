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Сегодня, 14:00

Кузьмичев о Галактионове: «Тучи над ним сгустились, когда молодежку «Локо» возглавил Хохлов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.

У «Локомотива» всего одна победа в шести весенних турах РПЛ. Тучи над головой Михаила Галактионова сгущаются?

— Когда такая статистика, любой тренер не может себя чувствовать спокойно. Но это тоже определенная проверка. Мы видим, как специалист в стрессовых ситуациях может принимать оптимальные решения и выводить команду из временного кризиса. Что касается конкретно туч, они сгустились над Галактионовым еще в тот момент, когда молодежку «Локо» возглавил Дмитрий Хохлов. Это тоже не добавило спокойствия Михал Михалычу.

Значит, слухи о том, что Хохлов может сменить Галактионова, возникли не на пустом месте?

Мы можем рассуждать только со стороны. Но очевидно, что для Дмитрия, который уже тренировал команды РПЛ, работа в молодежке не является пределом его мечтаний. Соответственно можем предположить, что его пригласили в клуб, в том числе и в расчете на то, что если вдруг возникнет необходимость сменить главного тренера основы, Хохлов получит свой шанс. Пожалуй, такая ситуация для Галактионова не слишком приятная. В этом вопросе менеджмент «Локо» немного недоработал.

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Галактионов возглавил «Локомотив» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
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 - : -
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