Кузьмичев о Галактионове: «Тучи над ним сгустились, когда молодежку «Локо» возглавил Хохлов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.

— У «Локомотива» всего одна победа в шести весенних турах РПЛ. Тучи над головой Михаила Галактионова сгущаются?

— Когда такая статистика, любой тренер не может себя чувствовать спокойно. Но это тоже определенная проверка. Мы видим, как специалист в стрессовых ситуациях может принимать оптимальные решения и выводить команду из временного кризиса. Что касается конкретно туч, они сгустились над Галактионовым еще в тот момент, когда молодежку «Локо» возглавил Дмитрий Хохлов. Это тоже не добавило спокойствия Михал Михалычу.

— Значит, слухи о том, что Хохлов может сменить Галактионова, возникли не на пустом месте?

— Мы можем рассуждать только со стороны. Но очевидно, что для Дмитрия, который уже тренировал команды РПЛ, работа в молодежке не является пределом его мечтаний. Соответственно можем предположить, что его пригласили в клуб, в том числе и в расчете на то, что если вдруг возникнет необходимость сменить главного тренера основы, Хохлов получит свой шанс. Пожалуй, такая ситуация для Галактионова не слишком приятная. В этом вопросе менеджмент «Локо» немного недоработал.

Галактионов возглавил «Локомотив» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Действующий контракт 39-летнего специалиста с московской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.