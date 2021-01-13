Кутепов заявил, что готов играть нападающего в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов в разговоре с журналистами заявил, что готов играть в нападении.

— Ждать ли меня в нападении — это не ко мне вопрос. Но я ко всему готов, в этой жизни по-другому нельзя. Если говорить о том, как я отнесся к уходу Тедеско летом, то как я должен был отнестись? У меня никакой реакции не было. Это его решение, его жизнь. А по поводу новой схемы — это к тренеру вопрос, — сказал Кутепов.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 27-летний россиянин провел восемь матчей.

(Севастиан Терлецкий, Константин Колмаков)