Кутепов высказался о сравнениях со Златаном

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как реагирует на сравнения с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Я спокойно к этому отношусь — не могу сказать, что прямо восхищен этими разговорами. Понятно, что Златан — великий футболист, его поступки, игра, количество голов и титулов говорят сами за себя. Сейчас, в свои 38 лет, он просто в замечательной форме. Но я — это я и хочу быть собой», — цитирует Кутепова GQ.

По ходу нынешнего сезона Доменико Тедеско начал использовать защитника в центре нападения, выпуская Кутепова по ходу матчей в атаку.