Кутепов высказался о сравнениях со Златаном
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как реагирует на сравнения с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
«Я спокойно к этому отношусь — не могу сказать, что прямо восхищен этими разговорами. Понятно, что Златан — великий футболист, его поступки, игра, количество голов и титулов говорят сами за себя. Сейчас, в свои 38 лет, он просто в замечательной форме. Но я — это я и хочу быть собой», — цитирует Кутепова GQ.
По ходу нынешнего сезона Доменико Тедеско начал использовать защитника в центре нападения, выпуская Кутепова по ходу матчей в атаку.
Дополнительная информация:
https://www.gq.ru/success/ilya-kutepov-uveren-u-sbornoj-rossii-vse-poluchitsya-i-na-evro-my-poshumim
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