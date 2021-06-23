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Кутепов рассказал о впечатлениях от первых дней работы с Руем Виторией

12:25
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о впечатлениях от первых дней работы с новым главным тренером команды, Руем Виторией.

«В начале сборов закладывается база — много беговой работы. У нового тренера очень много работы с мячом. Мы сразу включились в тренировочный процесс. Нам нравится, ребята довольны. Как тренироваться в такую жару? Нам выбирать не приходится. Работаем в любых условиях, нам без разницы.

Чепзанович все равно над нами издевается. Ему дают свободу действий. Но мы уже адаптированы к его нагрузкам. Нет такого, что очень тяжело. Наверное, ребятам из «двойки» чуть тяжелее», — сказал Кутепов.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.

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