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Гинер опроверг слухи о его разногласиях с председателем совета директоров ЦСКА Орешкиным

11:33
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Гинер. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг слухи о том, что у него есть разногласия с председателем совета директоров клуба Максимом Орешкиным.

«Это полный бред. Я уже говорил: как я управлял, так и управляю командой. То, что у нас сейчас появились партнеры, совет директоров — это очень хорошо. Максим Станиславович (Орешкин) никуда не лезет, он занимается не трансферами или составом команды, или назначением тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием. Сейчас мы плотно стоим на ногах. Наши партнеры, ВЭБ, очень сильно помогают нам. Ни одни, ни другие в спортивную часть вообще не лезут. Можно трактовать, что если совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, значит, совет директоров решает. Это не так», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Гинер.

22 апреля 2020 года стало известно, что компания ВЭБ.РФ стала основным владельцем ЦСКА, а 8 мая 2020 года член наблюдательного совета компании Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=afKFKIRURrY

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