Кучаев может перебраться в чемпионате Турции

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», несколько турецких клубов интересуются 25-летним россиянином.

Действующий контракт игрока заканчивается летом следующего года, поэтому представители турецких команд готовы вступить в переговоры уже в январе.

В этом сезоне Кучаев сыграл в 15 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.