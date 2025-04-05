«Крылья Советов» — «Рубин»: казанцы в меньшинстве сравняли счет с пенальти

Полузащитник «Рубина» Валентин Вада с пенальти на 88-й минуте сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:1.

За несколько минут до этого казанцы остались в меньшинстве после удаления защитника Егора Тесленко.