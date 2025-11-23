Футбол
Сегодня, 15:05

Жуков считает, что Романов может стать главным тренером «Спартака»: «У него есть время до зимней паузы»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил перспективы Вадима Романова стать главными тренером команды.

Романов стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после отставки Деяна Станковича. Первой игрой для специалиста стала встреча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«У Вадима Романова есть время до зимней паузы. Если он сможет проявить себя дальше, то, может быть, и останется главным тренером. Я всегда был сторонником наших тренеров, и в первую очередь бывших игроков «Спартака», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда проведет следующий матч 26 ноября — это будет ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (первый матч — 3:1).

  • NapoliFC

    Ерунда, Спартак выиграл потому, что ЦСКА ничего не показало вообще. Как только попадется соперник кто будет хотя бы бегать, будут проблемы. А статуей быть на скамейке, может кто угодно, необязательно Романов.

    23.11.2025

  • korkodil

    Как убивали Спартак : от Романцева до Романова. А если серьезно, то если Романов имеет хорошую школу, хорошее спортивное образование, то я только за то, чтобы все было хорошо, но в чудеса верится с трудом. Про Романова ничего не известно особо, а уже вокруг Спартака очередное победобесие развивается, - 20е только по смене тренеров, не считая в период работы каждого из них. Надоело, ну реально 25 лет одни и те же грабли.

    23.11.2025

  • oleg.bob

    Надо, надо... К чертям абаскалей, станковичей и иже с ними!!!

    23.11.2025

  • выдр

    Это даст возможность некоему Игрь Якличу написать книгу : "Спартак : от Романцева до Романова".

    23.11.2025

    «Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов матча

    РПЛ совместно со «Спартаком» выясняет обстоятельства произошедшей драки на дерби с ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

