"Крылья Советов" обыграли "Шахтер" из Караганды

"Крылья Советов" одержали победу в товарищеском матче с "Шахтером" из Караганды (3:0). В составе победителей отличились Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич и Антон Зиньковский.

Сегодня "Крылья" проведут еще один товарищеский матч. В 18.00 по московскому времени начнется игра с чемпионом Казахстана "Астаной".

Товарищеский матч

"Крылья Советов" (Россия) - "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - 3:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 8 (1:0). Вучичевич, 54 (2:0). Зиньковский, 55 (3:0).

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Зотов, Карпов, Тигиев, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Киселев, Корниленко (Вучичевич, 46), Яковлев.

24 февраля. Турция. Белек.