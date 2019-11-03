«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче молодежных команд

В матче 15-го тура молодежного первенства России «Крылья Советов» выиграли у «Рубина» (3:2).

Самарская команда набрала 29 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. У «Рубина» 77 очков и 13-е место.

В следующем туре «Рубин» примет «Динамо», а «Крылья» на выезде сыграют со «Спартаком».

Молодежные команды

15-й тур

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Рубин — мол.» (Казань) — 3:2 (2:1)

Голы: Горбунов, 6 (1:0). Седов, 13 (1:1). Тюрин, 42 (2:1). Циберкин, 63 — с пенальти (2:2). Голенков, 67 (3:2).

Судья: Маюн (Челябинск).

3 ноября. Самара. Стадион «Металлург».