Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку после победы «Зенита» над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков после победы команды над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1).

«Питер, для вас! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! Вираж лучший!» — написал Ракицкий в Instagram.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.