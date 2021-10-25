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Ракицкий поблагодарил болельщиков за поддержку после победы «Зенита» над «Спартаком»

08:29
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил болельщиков после победы команды над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (7:1).

«Питер, для вас! Спасибо каждому за поддержку! С важнейшей победой! Вираж лучший!» — написал Ракицкий в Instagram.

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками в 12 играх.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры