«Краснодар» — «Спартак»: Ливай Гарсия отыграл один гол

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сократил отставание своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:2.

Форвард отличился на 90-й минуте с передачи Эсекьеля Барко.

Гол в ворота «Краснодара» стал для Гарсии четвертым в чемпионате России-2025/26.