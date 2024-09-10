«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги краснодарский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 11-ю баллами идет на седьмой строчке в чемпионате страны.

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