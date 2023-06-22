«Краснодар» просит около 18 миллионов евро за Сперцяна

«Аякс» является главным фаворитом на трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает SportItalia.

По данным источника, футболистом интересуются три клуба серии А — «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина». Скаутский отдел «Аякса» наблюдал за игроком сборной Армении в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (2:1). В Германии интерес к 23-летнему игроку проявляет менхенгладбахская «Боруссия», также «Манчестер Сити» давно положил глаз на полузащитника.

Информируется, что российский клуб требует около 18 миллионов евро за трансфер Сперцяна.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 41 матче за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.