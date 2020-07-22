В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.

Место в воротах краснодарцев займет Денис Адамов. Напомним, что Матвей Сафонов был удален в прошлой встрече.

Место в воротах «Ахмата» займет другой молодой дебютант — Александр Мелихов.

«Краснодар»: Адамов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Агкацев, Сорокин, Бочко, Фьолусон, Фернандеш, Мацукатов, Черников, Сулейманов, Кутовой.

«Ахмат»: Мелихов, Семенов, Адамов, Богосовац, Швец, Исмаэл, Харин, Иванов, Бериша, Роши, Понсе.

Запасные: Городов, Гудиев, Гиголаев, Глушаков, Х.Кадыров, Ильин, Раванелли, А.Кадыров, Мбенг.