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Витория о первом трофее со «Спартаком»: «Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя»

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Руй Витория и Леонид Федун. Фото «СЭ»
Руй Витория и Леонид Федун. Фото «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу в товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы», — написал Витория в Instagram.

Публикация от Rui Vit?ria (@rui.vitoriaoficial)

Красно-белые выиграли все три матча на турнире, каждый раз громя соперника с разницей в четыре мяча. Московский клуб выиграл все матчи с общим счетом 13:1.

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Сергей Разин все материалы автора

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