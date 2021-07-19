Витория о первом трофее со «Спартаком»: «Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу в товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.
«Мы готовы, мотивированы и создаем команду-победителя! Сосредоточены на своих целях, у нас еще много работы», — написал Витория в Instagram.
Красно-белые выиграли все три матча на турнире, каждый раз громя соперника с разницей в четыре мяча. Московский клуб выиграл все матчи с общим счетом 13:1.
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