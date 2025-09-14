Тюкавин: «Счастлив вернуться на поле родного стадиона! Спасибо всем болельщикам за то, что так встретили!

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возвращение на поле в матче со «Спартаком» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ. Он не играл со 2 марта 2025 года.

«Счастлив вернуться на поле родного стадиона! Спасибо всем болельщикам за то, что так встретили! Это мотивирует работать еще больше, чтобы набрать оптимальную форму», — написал 23-летний футболист в соцсети.

Тюкавин впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в матче с «Ростовом» в чемпионате России.