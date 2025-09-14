Дзюба о Тедееве: «Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что максимально поддерживает главного тренера Заура Тедеева.

«Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды — подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», — цитирует 37-летнего футболиста «ВсеПроСпорт».

43-летний Тедеев работает в «Акроне» с декабря 2023 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. Соглашение с Дзюбой — до 30 июня 2026 года.

После восьми матчей РПЛ в сезоне-2025/26 тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.